Тело женщины в горах итальянской провинции Тревизо нашли охотники, говорилось в ТСН, передает со ссылкой на .

Вскрытие тела показало многочисленные удары, которые могли быть нанесены женщине молотком или палкой с закругленными концами. Кроме этого, есть признаки избиения, но не исключают, что часть этих ударов и царапин является следствием падения тела женщины с многометровой высоты, в балку, где и нашли ее тело. Есть вероятность, что София была еще жива, когда ее тело было выброшено в овраг.

Итальянские СМИ пишут - украинка встречалась сразу с несколькими мужчинами. Дольше только, в течение 16 лет, погибшая жила с итальянцем Паскалем Даниэлем Албанезе. Еще 9 лет подряд имела параллельные отношения с 70-летним геологом. Затем появился еще и третий. Подруга женщины говорит, ради него она хотела расстаться с Паскалем.

" был уверен в прочности отношений, София его никогда не оставит. Но София всегда чувствовала себя свободной, так как только она познакомилась с новым мужчиной - она ​​пожелала оставить Паскаля. Кто этот новый человек - я не знаю", - рассказала подруга по телефону.

София исчезла. покончил с собой. Соседи говорят, что незадолго до его смерти видели во дворе было много воды, что кто-то что-то мыл. Вилла, где он жил с украинкой, ему не принадлежала - кредит на жилье якобы выплачивал друг Софии. Поэтому полиция называет Паскаля единственным подозреваемым.

Мама Софии надеется, что все это страшные выдумки и ее дочь жива. Женщина рассказала - только что вернулась из Италии, где сдавала образцы ДНК для экспертизы.

"Мой ребенок не мог, я Бога прошу и он мне подсказывает - жди, жди, жди. И будем ждать анализа ДНК", - говорит мать.

Всех подробностей загадочной смерти не знают и в украинском . Наш консул сотрудничает с полицией.

В горах итальянской провинции Тревизо нашли тело погибшей украинки. Местная пресса сообщает, что это - переводчица из София Мельник исчезла в прошлом месяце. Мужчина, с которым София жила в Италии, впоследствии покончил с собой.

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