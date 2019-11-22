В социальной сети Facebook народные депутаты от "Слуги народа" Виталий Безгин и Роман Грищук призвали сдать мандат коллегу по фракции Романа Иванисова, который в 90-х годах был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

"О Романе Иванисове. Не про правовую составляющую. Исключительно о морально-этической составляющей. Единственный выход: сложить мандат", - написал Безгин.

В комментариях его поддержал нардеп-мажоритарщик от "Голоса" Павел Ризаненко.

"Юридически все ОК, он не имеет непогашенной судимости, а только непогашенная судимость лишает конституционного права быть избранным. Но есть морально этическая сторона и вопрос введения в заблуждение избирателей (это существенная информация, которая изначально влияет на принятие решения голосовать или нет за этого кандидата которая была скрыта от избирателей кандидатом). Знала партия СН о его погашенную судимость когда принимала решение его выдвинуть? Если партия спрашивала и он предоставил ложную информацию тогда его нужно исключать, но еще лучше чтобы он сам принял решение сложить мандат. Если партия знала, тогда ситуация гораздо хуже..." - заявил политик.

Призвал Иванисова сдать мандат и нардеп-мажоритарщик из "Слуги народа" Роман Иванисов.

"Роман Иванисов, выйти из фракции недостаточно. Ты должен сложить мандат народного депутата", - написал Грищук в Facebook. Также он отметил, что есть много заинтересованных в медийных атаках на "Слуг народа", но "нельзя свою ложь прикрывать "нападками на фракцию", - заявил Роман Грищук.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук чувствует ответственность за скандалы, которые в последнее время всколыхнули фракцию.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "1+1".

"Сегодня День свободы и достоинства. Мы извиняемся за то, что у нас происходит во фракции. Нам действительно за это стыдно, мы работаем над этими ошибками... Это недостойно, и мы понимаем, насколько это важно, чтобы мы чувствовали ответственность, и мы чувствуем такую ​​ответственность. Ну что, если сложилась так - ничего не сделаешь", - заявила Верещук.

И добавила, что в Европе "на нас смотрят и нам надо работать, и мы будем над этим работать".

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