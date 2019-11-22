В социальной сети Facebook народные депутаты от "Слуги народа" Виталий Безгин и Роман Грищук призвали сдать мандат коллегу по фракции Романа Иванисова, который в 90-х годах был осужден за изнасилование несовершеннолетней.
"О Романе Иванисове. Не про правовую составляющую.
Исключительно о морально-этической составляющей.
Единственный выход: сложить мандат", - написал Безгин.
В комментариях его поддержал нардеп-мажоритарщик от "Голоса" Павел Ризаненко.
"Юридически все ОК, он не имеет непогашенной судимости, а только непогашенная судимость лишает конституционного права быть избранным. Но есть морально этическая сторона и вопрос введения в заблуждение избирателей (это существенная информация, которая изначально влияет на принятие решения голосовать или нет за этого кандидата которая была скрыта от избирателей кандидатом).
Знала партия СН о его погашенную судимость когда принимала решение его выдвинуть?
Если партия спрашивала и он предоставил ложную информацию тогда его нужно исключать, но еще лучше чтобы он сам принял решение сложить мандат. Если партия знала, тогда ситуация гораздо хуже..." - заявил политик.
Призвал Иванисова сдать мандат и нардеп-мажоритарщик из "Слуги народа" Роман Иванисов.
"Роман Иванисов, выйти из фракции недостаточно.
Ты должен сложить мандат народного депутата", - написал Грищук в Facebook.
Также он отметил, что есть много заинтересованных в медийных атаках на "Слуг народа", но "нельзя свою ложь прикрывать "нападками на фракцию", - заявил Роман Грищук.
Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук чувствует ответственность за скандалы, которые в последнее время всколыхнули фракцию.
Об этом она рассказала в эфире телеканала "1+1".
"Сегодня День свободы и достоинства. Мы извиняемся за то, что у нас происходит во фракции.
Нам действительно за это стыдно, мы работаем над этими ошибками...
Это недостойно, и мы понимаем, насколько это важно, чтобы мы чувствовали ответственность, и мы чувствуем такую ответственность.
Ну что, если сложилась так - ничего не сделаешь", - заявила Верещук.
И добавила, что в Европе "на нас смотрят и нам надо работать, и мы будем над этим работать".