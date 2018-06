23 июня спикера Белого дома Сару Сандерс попросили покинуть ресторан Red Hen в штате Вирджиния из-за ее работы на президента США Дональда Трампа. Последний заявил, что у заведения грязные навесы, двери и окна. Трамп считает, что ресторан нуждается в покраске Фото: The Red Hen / Facebook "Red Hen должен сосредоточиться на чистке своих грязных навесов, дверей и окон (которые крайне нуждаются в покраске), а не отказывать в обслуживании такого прекрасного человека, как Сара Хакаби Сандерс", – написал американский руководитель.По мнению Трампа, "когда ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри". The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018 23 июня Сандерс рассказала в Twitter, что владелица Red Hen попросила ее покинуть заведение, потому что она работает на Трампа. "Я вежливо ушла", – отметила спикер Белого дома.Собственница ресторана Стефани Вилкинсон пояснила, что выдворила пресс-секретаря по просьбе персонала. В Лексингтоне большинство населения не поддержало Трампа на выборах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



