В городе Харьков на окружной дороге случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончались три человека, еще двое были госпитализированы в местную клинику с серьезными травмами. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Харьковской области.

"30 декабря около 01:30 на окружной дороге Харьков-Должанский произошло столкновение автомобиля BMW с автомобилем ВАЗ. В результате происшествия водитель и пассажир BMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и два пассажира ВАЗ от полученных травм погибли на месте", - уточнили сотрудники правоохранительных органов.

В полиции также добавили, что факт аварии был внесен в Единый список досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

В нынешнее время сотрудники полиции пытаются установить личность пассажира BMW и одного из погибших пассажиров ВАЗ, а также причины и обстоятельства аварии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на Южном мосту в Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие , участниками которого стали грузовой и легковой автомобиль марки Audi.Женщина, которая сидела за рулем автомобиля Audi, не заметила крупногабаритный грузовик.

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