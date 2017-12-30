Верховный суд РФ отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального на Центральную избирательную комиссию, которая не допустила политика к участию в выборах. Навального окончательно лишили возможности баллотироваться Фото: ЕРА Сам политик не присутствовал на заседании. Его интересы представляли юристы Иван Жданов и Александр Помазуев. Со стороны ЦИК были представлены несколько человек.Помазуев, выступая в суде, заявил, что право выдвигать свою кандидатуру и избираться гражданам России гарантирует конституция, имеющая наивысшую юридическую силу.Он настаивал, что основная причина в отказе – повторный преступный приговор по "делу "Кировлеса", следовательно ЦИК мог на основании обстоятельств и решений судов принять индивидуальное решение по его допуску.Юристы ЦИК просили оставить решение избирательной комиссии в силе, поскольку Навальный осужден по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение и растрата)."Это преступление является тяжким, судимость не погашена и не снята. Таким образом, он не может быть кандидатом в президенты. У ЦИК не было иного выхода", – подчеркнули он.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что оппозиционер может принять участие в выборах президента 2018 года, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным.25 декабря ЦИК РФ принял решение об отказе в его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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