|
Верховный суд России признал законным недопуск Навального на выборы президента
|
30.12.2017 14:17
|
Верховный суд РФ отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального
на Центральную избирательную комиссию, которая не допустила
политика к участию в выборах. Навального окончательно лишили
возможности баллотироваться Фото: ЕРА Сам политик не присутствовал
на заседании. Его интересы представляли юристы Иван Жданов и
Александр Помазуев. Со стороны ЦИК были представлены несколько
человек.Помазуев, выступая в суде, заявил, что право выдвигать свою
кандидатуру и избираться гражданам России гарантирует
конституция, имеющая наивысшую юридическую силу.Он настаивал, что
основная причина в отказе – повторный преступный приговор по
"делу "Кировлеса", следовательно ЦИК мог на основании обстоятельств
и решений судов принять индивидуальное решение по его
допуску.Юристы ЦИК просили оставить решение избирательной комиссии
в силе, поскольку Навальный осужден по ч. 4 ст. 160 Уголовного
кодекса (присвоение и растрата)."Это преступление является тяжким,
судимость не погашена и не снята. Таким образом, он не может быть
кандидатом в президенты. У ЦИК не было иного выхода", –
подчеркнули он.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года.Навальный объявил о решении участвовать в выборах
президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на
выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и
современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила,
что оппозиционер может принять участие в
выборах президента 2018 года, только если с него снимут
судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года при
повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в
компании "Кировлес" Ленинский районный суд города
Кирова признал Навального виновным и приговорил его к
пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере
500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам
человека признавал приговор по делу "Кировлеса"
сфальсифицированным.25 декабря ЦИК РФ принял решение об отказе
в его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете
видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в
связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира