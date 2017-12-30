Кремль хочет сделать Украину частью «большой славянской семьи», чтобы чувствовать ответственность за русскоязычных людей. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер в интервью радиостанции ««.

«Я не ожидаю, что цели России изменятся. Я думаю, что Россия хочет, чтобы Украина была частью большой российской орбиты, частью большой славянской семьи, имела хорошие отношения с Россией и правительство дружественное России. Но по иронии, на выходе получается ровно обратное. Правительство Украины сейчас более скептическое в отношении России, более националистическое и прозападное, чем когда-либо», – заявил он.

По словам Волкера, это отношение укрепляется в молодом поколении. Ведь все, что они знают – это набег РФ и насилие, которое исходит от оккупантов.

«Так что если цели России останутся прежними, то должна измениться тактика. Оккупационное удерживание территории не работает. Конечно, Россия будет вести борьбу за сердца и умы украинцев еще долго, и никого это не должно удивлять, но это должно происходит на законном поле, а не когда Россия вторгается в Украину и забирает ее территории», – отметил он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что война на Донбассе приносит России только убытки в виде санкций, потери репутации в мировом сообществе, расходы и человеческие потери.

«Россия, на мой взгляд, хочет чувствовать ответственность за всех русскоязычных людей, где бы они ни находились, хочет оказывать решающее влияние на соседние страны, и хочет, чтобы к ней относились как к одной из крупнейших сил в мире. И я не думаю, что эти интересы России когда-нибудь изменятся», – резюмировал он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира