|На корпоративе Укрзализныци массовое отравление, есть госпитализированные
|30.12.2017 14:19
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В сети пишут об отравлении на корпоративе госкорпорации
Львовский активист Игорь Зинкевич сообщилв , что ему известно о корпоративе работников «Укрзализныци», передает .
«12 человек, работников ПАО после пребывания на корпоративе 25.12.2017 отравились во время празднования, и с 26.12.2017 обратились в медицинские учреждения с диагнозом: острая кишечная инфекция, из которых 2-е госпитализированы в инфекционную больницу», — пишет Зинкевич.
Напомним, за этот 2017 год в Украине увеличилось количество суррогатного . Об этом рассказал знаток Ольга Ивушкина.
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