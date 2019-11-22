Об этом во время пресс-конференции в Укринформе рассказал основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

"5 декабря мы начинаем монтаж елки, 12 декабря должны закончить. В этот раз она очень сложная, следовательно придется работать в три или четыре смены. Высота - 30 метров. Стоимость игрушек и иллюминаций - 2 миллиона 700 тысяч гривень", - рассказал Добруцкий.

По его словам, елку будут собирать из веток сосны и пихты. Ее поставщиками являются Винницкая и Житомирская область.

"Мы уже два года не рубим столетнюю ель, ведь этого требовала громада Киева. Лесничество разреживает свои посадки, и те ветви, которые подходят по длине, мы забираем на монтаж этой елки. Поэтому мы переделали полностью конструкцию елки", - рассказал Добруцкий, добавив, что общий вес конструкции - более 100 тонн, но она абсолютно безопасная.

Также он сообщил, что елку будут украшать около тысячи игрушек. Главные герои сказки о Щелкунчике будут "охранять" елку вместе с украинскими казаками.

"В этом году у нас две тематики - мы продолжаем всегда украинскую тему, уже была яворовская игрушка, Мария Примаченко, в этом - Опошня, Полтавская игрушка. И ежегодно мы будем раскрывать культуру каждого региона. Вторая тема - европейская, классическая, история о Щелкунчике. Если вы посмотрите на презентацию Софийской площади, то вы увидите удивительные игрушки и елку, и все в этих цветах - красный, золотой, белый", - отметил он.

Главную елку страны откроют традиционно - 19 декабря, в день Святого Николая, в 19:00.

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