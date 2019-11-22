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Канадец насмешил сеть своей реакцией на медведя в машине
22.11.2019 11:39
Канадец шокировал сеть реакцией на медведя в своей машине
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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