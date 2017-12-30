Журналист Андрей Бабицкий — о том, куда подевалось "воинство Навального" и почему выборы, поначалу обещавшие стать нудной рутиной, вдруг заискрились новыми лицами.

Уходящий год методично и деловито вбивает последний гвоздь в крышку политического гроба некоего оппозиционера по фамилии Навальный, который ещё не так давно считался главным буревестником грядущих в России революций либерального толка. Его соратники с давних подступов не уставали предрекать тяжелейшие последствия для властей в том случае, если они не допустят либеральную звезду, оказавшуюся картонным муляжем, к президентским выборам.

Страшными голосами с соответствующими минами они выдували разнообразные страшилки, выдавая собственные вожделения за грозно подступающую реальность. Речь шла чуть ли не о стихийных бунтах возмущённых народных масс, которые в случае отказа в регистрации Навальному хлынут по улицам столицы и других городов, снося на своём пути любые преграды. Но вот переход оппозиционера из состояния потенциально незарегистрированного в официально признанного полностью непригодным для участия в выборах произошёл. И что? А ничего — лёгкий щелчок, какая-то гнилостная рябь на мутных водах вокруг некандидата и его нелепые угрозы организовать через призывов кампанию бойкота.

Кого намерен призывать герой несостоявшегося, но часто обещанного триумфа? Тех своих сторонников, которые ещё не вступили в тот возраст, когда они получают право пойти проголосовать? Навальный умудрился оттолкнуть от себя всех оппозиционных лидеров своим пренебрежением, катастрофически завышенной самооценкой, подростковой обидчивостью и абсолютной уверенностью в том, что он является начальником всей оппозиции и вправе раздавать нелицеприятные характеристики собратьям по протестному движению.

В критике властей он опустился до такого развязного и разухабистого тона, строя свои обвинения на разваливающейся при первом соприкосновении аргументации, до столь низкопробной популистской ахинеи, что сумел обратить на себя внимание задиристых подростков, которым импонирует беспардонная вихляющая манера, принятая на вооружение Навальным. Но людей благовоспитанных и зрелых — а там есть и такие — из числа наших либеральных соотечественников такая манера отвращает, поскольку она не предполагает возможности серьёзно и ответственно дискутировать о будущем страны.

Хамство и инфантилизм — таковы новые маркеры политической деятельности Навального и его пёстрого малолетнего воинства.

Выборы, поначалу обещавшие стать чуть ли не дежурной и потому нудной рутинной тягомотиной, на фоне которой как будто свинченный из несогласующихся частей и подёргивающийся на шарнирах оппозиционер мог бы сыграть роль яркого, хотя и бессмысленного аттракциона, вдруг заискрились новыми лицами. Предвыборная кампания превратилась в реальное действо с оппозиционными кандидатами, которые — каждый по отдельности — переигрывают Навального по бэкграунду и политической новизне бренда.

Где-то сбоку толкутся старожилы вроде Жириновского или Явлинского, вызывая сдерживаемое желание ухмыльнуться и зевнуть, а интерес приковывают к себе спорные, но очень яркие фигуры, перезапустившие предвыборный марафон в формате новогоднего шоу, в котором важна не столько конкуренция идей, сколько свежесть авантюризма. На этом фоне от оппозиционной кометы остался только быстро тающий печальный хвост, по которому не разобрать, куда движется и существует ли ещё вообще где-либо некогда заметное небесное тело.

Так что увы и здравствуйте — и в конце 2017-го мы оказались свидетелями мерцающей где-то возле нуля активности сторонников Навального, которых даже в виде шумной толпы школьников не оказалось на улице. А уж чем дальше уходит в прошлое момент отказа ЦИК в регистрации гражданину с непогашенной судимостью, тем меньше у этого гражданина возможностей призвать публику поучаствовать в какой-либо акции. Тут не то что об организации бойкота не может идти и речи, но даже и на сколько-нибудь массовую кампанию по сбору лайков в Интернете буревестник, похоже, может уже не рассчитывать. Это как в джунглях — прошёл вроде человек мимо, а всё: за ним вновь плотно сомкнулись густые заросли. Стоишь и гадаешь — был кто-то или не был.

Политическая жизнь на всех парах покатилась мимо незадачливого шоумена, пытавшегося набрать вес на реальных проблемах нашего государства. Но именно в 2017-м выяснилось, что делал он это в высшей степени неумело, что его личные амбиции, переоценка собственной значимости, вздорный характер, невеликий ум, пакостные и оскорбительные манеры, отсутствие культуры политического поведения, речевая несдержанность, любовь к организации провокаций — всё это вкупе само собой подвело черту под карьерой некогда подававшего большие надежды популиста.

Так что в некотором смысле 2017 год был годом Навального. Уходит один и, прибравши за шиворот, как нагадившего котёнка, уводит за собой всё ещё упирающегося другого.

Автор: Андрей Бабицкий

Сводка.нет - Новости Украины и Мира