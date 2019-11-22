|Глава партии заявил, что "слуги" готовы голосовать за снятие неприкосновенности с Порошенко
|22.11.2019 11:58
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Фракция "Слуги народа" в Верховной Раде намерена поддержать снятие неприкосновенности с нардепа от "ЕС", бывшего президента Петра Порошенко в случае внесения представления генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает "
Депутат отказался прогнозировать дату голосования за представление по поводу Порошенко.
Как сообщалось, ГБР отказалось закрыть уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).