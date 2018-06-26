На сегодняшний день вынесен 51 обвинительный приговор между только количества эпизодов по делам Майдана

"То есть известная часть исполнителей ... В общем направлено в суд обвинительных актов в отношении 255 человек. Сообщено о подозрении где 440 лицам", - сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире программы "Сейчас уже" на Общественном.

"Так по каждому эпизоду, где есть исполнитель, устанавливается среднее звено. Или наоборот, есть среднее звено, устанавливается исполнитель. То есть работа продолжается, но она не на завершающем этапе", - добавил Горбатюк.

По его словам, на сегодняшний день вынесен 51 обвинительный приговор между только количества эпизодов по делам Майдана.

"Можно достигать быстрее, но в рамках тех полномочий и того количества следователей, у нас есть, мы достигли такого результата. Чтобы это было быстрее, соответственно и следственных должно было быть больше. И самостоятельно правоохранительных органов больше", - пояснил Горбатюк.

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одну большую " Дело Майдана" , которая насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).