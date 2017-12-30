Лидер Либерально-демократической партии Российской Федерации Владимир Жириновский зарегистрировался как кандидат в президенты на будущих выборах в стране, сообщает Радио Свобода .

Согласно информации издания, Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала его в пятницу, 29 декабря.

В итоге политик стал первым кандидатом в президенты, которого официально зарегистрировали.

Отметим, что Владимир Жириновский уже участвовал в выборах в РФ, нынешние станут шестыми в его карьере. Согласно планам, они должны пройти 18 марта следующего года. Нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин уже сделал заявление, что примет участие в качестве самовыдвиженца. О желании стать кандидатом в президенты заявляла также телеведущая Ксения Собчак.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отказалась зарегистрировать кандидатуру оппозиционера Алексея Навального на выборы президента России. Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный не может принимать участие в президентских выборах в 2018 году из-за судимости.

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