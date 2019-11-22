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В Укравтодоре назвали приоритетные направления для ремонта дорог
22.11.2019 12:15
Укравтодор намерен провести масштабные ремонтные работы дорог в трех областях Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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