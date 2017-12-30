|Между РФ и США вспыхнул новый скандал
|30.12.2017 14:30
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Два сенатора-республиканца, Рон Джонсон и Джон Баррасо, отменили свою поездку в Россию. Их визит был запланирован на 11 января.
Таким был ответ на отказ Москвы в выдаче визы члену делегации Конгресса США, сенатору-демократу Джин Шахин, информирует svodka.net.
Как сообщило российское диппредставительство, оно решило не выдавать визу Джин Шахин, поскольку она состоит в российском «черном списке», созданном в ответ на санкции США против России.
При этом в заявлении Джонсона, главы сенатского комитета по национальной безопасности и правительственным делам указано, что такое решение РФ является «крайне неудачным и противоречит попыткам улучшить отношения между нашими странами».
Российские дипломаты в ответ заявили о том, что Вашингтон «ответственен за сложившуюся ситуацию», поскольку Москва часто предлагала снять санкции.
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