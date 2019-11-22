В ЕС ждут от Путина "значимых шагов" на нормандской встрече - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В ЕС ждут от Путина "значимых шагов" на нормандской встрече
22.11.2019 12:34
ЕС ожидает "значимых шагов" от России на саммите нормандской четверки
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
нормандской
четверки
саммите
россии
значимых
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->