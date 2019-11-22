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В ЕС ждут от Путина "значимых шагов" на нормандской встрече
22.11.2019 12:34
ЕС ожидает "значимых шагов" от России на саммите нормандской четверки Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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