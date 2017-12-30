По словам первого замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме
РФ Адальби Шхагошева, ИГИЛ будет "пытаться восстановить свой
авторитет и присваивать себе даже чужие террористические акты".
"Исламской государство" 29 декабря заявило об ответственности за
теракт в Санкт-Петербурге. Взрыв в Санкт-Петербурге произошел 27
декабря Фото: EPA По его словам, ИГИЛ будет "пытаться восстановить
свой авторитет и присваивать себе даже чужие террористические
акты". По мнению Шхагошева, террористам "это сейчас
необходимо для рекламы".Шхагошев добавил, что для российских
правоохранителей важно раскрыть теракт в Санкт-Петербурге, и
"быть максимально точными в своих оценках, чтобы у тех, кто за него
ответственен, не было возможности совершить преступления в
будущем".27 декабря в супермаркете "Перекресток" в
Санкт-Петербурге произошел взрыв, пострадали 13
человек. Самодельная бомба с поражающими элементами была
заложена в камере хранения.Следственный комитет РФ по
Санкт-Петербургу открыл уголовное дело по статье о
покушении на убийство двух и более лиц общеопасным
способом. Президент РФ Владимир Путин 28 декабря заявил,
что взрыв был терактом.29 декабря ответственность за теракт взяли
на себя боевики ИГИЛ.
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