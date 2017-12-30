По словам первого замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Адальби Шхагошева, ИГИЛ будет "пытаться восстановить свой авторитет и присваивать себе даже чужие террористические акты". "Исламской государство" 29 декабря заявило об ответственности за теракт в Санкт-Петербурге. Взрыв в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря Фото: EPA По его словам, ИГИЛ будет "пытаться восстановить свой авторитет и присваивать себе даже чужие террористические акты". По мнению Шхагошева, террористам "это сейчас необходимо для рекламы".Шхагошев добавил, что для российских правоохранителей важно раскрыть теракт в Санкт-Петербурге, и "быть максимально точными в своих оценках, чтобы у тех, кто за него ответственен, не было возможности совершить преступления в будущем".27 декабря в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел взрыв, пострадали 13 человек. Самодельная бомба с поражающими элементами была заложена в камере хранения.Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу открыл уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Президент РФ Владимир Путин 28 декабря заявил, что взрыв был терактом.29 декабря ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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