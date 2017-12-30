|Украинский генерал взбесил адептов Кремля заявлением об уязвимости Крымского моста
|30.12.2017 14:35
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Заявление украинского генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста не на шутку разозлила россиян.
Соответствующая новость находится в топе одного из главных новостных агентств страны-агрессора
Комментарии под этим сообщениям отличаются агрессией: «Удар ракетами по крымскому мосту это официальное объявление войны, и последующая зачистка Украины от всякой сумасбродной нечисти».
«Его тупая башка уязвима к ударам молотка, по той же логике», — разразились россияне оскорблениями.
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