Заявление украинского генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста не на шутку разозлила россиян.

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Комментарии под этим сообщениям отличаются агрессией: «Удар ракетами по крымскому мосту это официальное объявление войны, и последующая зачистка Украины от всякой сумасбродной нечисти».

«Его тупая башка уязвима к ударам молотка, по той же логике», — разразились россияне оскорблениями.

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