К такому шагу власть храмового комплекса решила прибегнуть после давления со стороны зоозащитников, сообщает Travel + Leisure.

Двух из 14 слонов, живущих и работающих в археологическом парке Ангкор, уже переселили в соседний лес. Оставшихся обещают отправить туда к началу 2020 года.

У посетителей будет возможность увидеть гигантов, но им не разрешат кататься на них.

"Слон – это большое животное, но оно также нежное, и мы больше не хотим, чтобы они эксплуатировались туристической отраслью. Мы хотим, чтобы они жили в их естественной среде", - заявил представитель компании, управляющей археологическим парком, Лонг Косал.

В 2016 году к Ангкору было приковано внимание всего мира. Тогда здесь от теплового удара и истощения умерла слониха по кличке Самбо. Ее смерть повлекла за собой петицию с призывом положить конец катанию на слонах в храмовом комплексе, которая собрала более 185 тысяч подписей.

Кроме того, в прошлом году Всемирный фонд дикой природы опубликовал отчет, в котором говорится, что популяция азиатского слона только за три поколения уменьшилась на 50 процентов. В дикой природе их живет менее 50 тысяч. Они официально включены в список видов животных, находящихся на грани исчезновения.

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