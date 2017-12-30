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Навальный о недопуске к выборам: Таких судей надо самих судить
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30.12.2017 14:40
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Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что ожидал, что главный суд
РФ отклонит его жалобу по поводу недопуска на выборы. Навальный:
Как мы, бл...дь, удивлены Фото: ЕРА жалобу к Центральной
избирательной комиссии (ЦИК) на решение об отказе в регистрации на
выборах президента."Верховный суд России отказал нам в иске и также
считает, что на выборы меня пускать нельзя. У меня есть три
комментария:
Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года.Навальный объявил о решении участвовать в выборах
президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на
выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и
современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила,
что оппозиционер может принять участие в
выборах президента 2018 года, только если с него снимут
судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года при
повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в
компании "Кировлес" Ленинский районный суд города
Кирова признал Навального виновным и приговорил его к
пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере
500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам
человека признавал приговор по делу "Кировлеса"
сфальсифицированным.25 декабря ЦИК РФ принял решение об отказе
в его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете
видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в
связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.Сегодня высший суд
России отклонил жалобу Навального на недопуск на выборы. Сам
политик не присутствовал на заседании. Его интересы представляли
юристы.
- КМБУ (аббревиатура: как мы, бл...дь, удивлены. –
)
- Таких судей надо самих судить.
- Забастовка избирателей. Мы не признаем выборы без
конкуренции", – написал он .
https://www.facebook.com/navalny/posts/1774965439189198
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