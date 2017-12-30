Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что ожидал, что главный суд РФ отклонит его жалобу по поводу недопуска на выборы. Навальный: Как мы, бл...дь, удивлены Фото: ЕРА жалобу к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на решение об отказе в регистрации на выборах президента."Верховный суд России отказал нам в иске и также считает, что на выборы меня пускать нельзя. У меня есть три комментария: КМБУ (аббревиатура: как мы, бл...дь, удивлены. – ) Таких судей надо самих судить. Забастовка избирателей. Мы не признаем выборы без конкуренции", – написал он . https://www.facebook.com/navalny/posts/1774965439189198 Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что оппозиционер может принять участие в выборах президента 2018 года, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным.25 декабря ЦИК РФ принял решение об отказе в его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.Сегодня высший суд России отклонил жалобу Навального на недопуск на выборы. Сам политик не присутствовал на заседании. Его интересы представляли юристы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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