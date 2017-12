Йеллоустоунский парк. Фото: Ashley Knedler/unsplash Учёные изучили остатки предыдущего извержения Йеллоустоуна и обнаружили, что процесс, который ведёт от первых признаков образования магмы до извержения, намного короче, чем считалось ранее, сообщает National Geographic. Исследователи теперь считают, что процесс может занять только несколько десятилетий. Yellowstone supervolcano could produce cataclysmic eruption much faster than we thought

ibtimes.co.uk «Поразительно мало времени требуется для того, чтобы вулканическая система перешла грань из состояния покоя к извержению», — сказала The New York Times Ханна Шамло, аспирантка из штата Аризона, участвовавшая в исследовании. «Мы ожидали, что процессы, предшествующие извержению, длятся тысячи лет», — добавила Кристи Тилл, геолог из штата Аризона. Требуется больше времени для прогнозирования более точных временных рамок. Ранее учёные из НАСА искали способы предотвратить извержение. По их прогнозам, если охлаждать магму возле поверхности кальдеры (кратера), можно замедлить любое потенциальное извержение, сообщает «Би-би-си». Поскольку последнее исследование показывает, что процесс, приводящий к извержению, намного короче, учёным придётся пересчитать, сколько энергии нужно генерировать для охлаждения, чтобы изменить ситуацию.

Нижний Водопад и каньон реки Йеллоустон. Фото: Wikipedia Commons, CC Attribution-Share Alike 3.0 Йеллоустонский вулкан — один из 20 известных супервулканов. Суперволканы извергаются примерно раз в 100 000 лет. Последнее извержение Йеллоустоуна произошло 630 000 лет назад. Основываясь на повышенной активности вулкана, учёные прогнозируют, что следующее извержение может произойти в 2030-е годы, сообщает Forbes. Оно может опустошить Соединённые Штаты и уничтожить значительную часть страны. Горячий пепел покроет территории 20 государств, сказал физик Мичио Каку в интервью Fox News. Источник: Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



