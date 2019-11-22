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В Укравтодоре рассказали, где и когда построят первый в Украине автобан
22.11.2019 13:11
В Украине в 2023 году появится первый автобан Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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