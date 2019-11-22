Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.

Об этом заявил руководитель Представительства президента в Крыму Антон Кориневич в интервью LB.ua.

«Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым — наш. Другой позиции не может быть. Я не вижу оснований говорить о каких-то уступках», — подчеркнул он.

По словам Кориневича, президент Украины поставил задачу найти дипломатические пути возвращения полуострова. Они касаются разработки переходного правосудия и реинтеграции жителей Крыма. Кроме того, правительство Украины планирует делать все для того, чтобы вопрос Крыма не исчезал с повестки дня как на внутригосударственном, так и на международном уровне.

Однако подробно о том, как будет выглядеть стратегия команды Зеленского по возвращению Крыма в состав Украины и какие политические моменты в ней будут прописаны, Кориневич рассказывать отказался. «Мы его вернем. Конечно, это было бы, наверное, проще сделать, если бы во главе Российской Федерации был человек, который понимает, что такое международное право и ценности международного сообщества», — подытожил он.

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