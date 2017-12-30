|В результате ДТП в Харькове погибли три человека, еще двое в больнице
|30.12.2017 14:43
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На трассе столкнулись BMW и "ВАЗ"В Харькове в результате ДТП на окружной дороге Харьков - Довжанский минувшей ночью погибли три человека, еще двое находятся в больнице.
Фото: hk.npu.gov.ua
"30 декабря около 1:30 на окружной дороге Харьков-Довжанский произошло столкновение автомобиля BMW с автомобилем" ВАЗ ". В результате происшествия водитель и пассажир BMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и 2 пассажира« ВАЗ "от полученных повреждений погибли на месте", - сообщает пресс-служба областной полиции.
Фото: hk.npu.gov.ua
По факту данные внесены в Едрей по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Фото: hk.npu.gov.ua
Личность пассажира BMW и одного из пассажиров "ВАЗ", а также обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, прокуратура Киева ищет людей, которые 27 декабря стали свидетелями смертельной ДТП с участием судьи.