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В результате ДТП в Харькове погибли три человека, еще двое в больнице
30.12.2017 14:43
В результате ДТП в Харькове погибли три человека, еще двое в больнице
На трассе столкнулись BMW и "ВАЗ"
В Харькове в результате ДТП на окружной дороге Харьков - Довжанский минувшей ночью погибли три человека, еще двое находятся в больнице.
В результате ДТП в Харькове погибли три человека, еще двое в больнице Фото: hk.npu.gov.ua

"30 декабря около 1:30 на окружной дороге Харьков-Довжанский произошло столкновение автомобиля BMW с автомобилем" ВАЗ ". В результате происшествия водитель и пассажир BMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и 2 пассажира« ВАЗ "от полученных повреждений погибли на месте", - сообщает пресс-служба областной полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

По факту данные внесены в Едрей по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: hk.npu.gov.ua

Личность пассажира BMW и одного из пассажиров "ВАЗ", а также обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним,  прокуратура Киева ищет людей, которые 27 декабря стали свидетелями смертельной ДТП с участием судьи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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