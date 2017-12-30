На трассе столкнулись BMW и "ВАЗ"

"30 декабря около 1:30 на окружной дороге Харьков-Довжанский произошло столкновение автомобиля BMW с автомобилем" ВАЗ ". В результате происшествия водитель и пассажир BMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и 2 пассажира« ВАЗ "от полученных повреждений погибли на месте", - сообщает пресс-служба областной полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

По факту данные внесены в Едрей по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: hk.npu.gov.ua

Личность пассажира BMW и одного из пассажиров "ВАЗ", а также обстоятельства ДТП устанавливаются.