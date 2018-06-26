Расследование уголовного производства о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко и еще ряда журналистов и общественных деятелей идет "очень продуктивно", отметил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Матиос: У следствия по делу Бабченко есть файлы с интенсивной перепиской Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Матиос не стал отвечать, сколько человек содержит список украинских журналистов и общественных деятелей, на которых планировали покушение российские спецслужбы."Тут я вам ничего не расскажу. Всему свое время. Но работа хорошая. Ст. 222 Уголовного процессуального кодекса запрещает мне разглашать данные следствия. Работа идет, и очень продуктивная. Почитайте стенограммы подозреваемого [Бориса] Германа в апелляционном суде и сравните, корреспондируется ли это с действительностью выводов квазиэкспертов. Он в своеобразной форме подтверждает свою причастность к ужасным вещам. Его никто из следователей и прокуроров не пытал и не унижал. Человек просто стал отдавать себе отчет в количестве имеющихся у нас доказательств. Скажу только, что мы обладаем около 20 тыс. файлов в одном носителе и более 4 тыс. – на другом. Это интенсивная переписка по получению задач и поручений относительно способов и выполнения террористической деятельности. Это должным образом и законно полученные доказательства", – сказал главный военный прокурор.29 мая правоохранительные органы Украины сообщили, что Бабченко, который покинул Россию в начале 2017 года, был застрелен на пороге своей квартиры в Киеве. 30 мая стало известно, что убийство журналиста было инсценировкой в рамках спецоперации СБУ.В ведомстве заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему $40 тыс. В Киеве задержали предполагаемого организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что благодаря имитации убийства Бабченко следствие получило список из 47 человек, которых также планировали убить. За убийство некоторых фигурантов этого списка, по информации генпрокурора, организаторы готовы были заплатить $3 млн. В тот же день украинские силовики провели встречу с некоторыми людьми из списка. Как заявили в СБУ, на встречу пригласили всех 47 фигурантов списка, однако пришли только 17. Их имена в спецслужбе не назвали.5 июня интернет-издание "Страна" опубликовало "список 47". В нем указаны соосновательница "Украинской правды" Алена Притула, главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая, ведущие "Прямого" Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, исполнительный продюсер телеканала "UA:Крим" Осман Пашаев, замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, политический обозреватель Виталий Портников, шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, а также другие журналисты и общественные деятели.СБУ вначале отказалась комментировать подлинность списка. Позже ведомство открыло уголовное производство по факту разглашения сведений досудебного расследования. 6 июня украинская спецслужба подтвердила подлинность списка, опубликованного в СМИ.По словам Луценко, следствие не исключает, что список издание "Страна" могло получить не из Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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