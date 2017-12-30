В субботу в 0:07 отключили от энергосети энергоблок №1 РАЭС (ВВЭР-440) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, который рассчитан на 39 календарных суток. Об этом сообщает пресс-центр Ровенской АЭС, передает

Сейчас на энергоблоке №1 РАЭС (ВВЭР-440) продолжаются операции по Программе остановки.

По состоянию на 8:00 в работе находились энергоблоки №2 и №4 Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1425 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, добавили в пресс-центре.

На энергоблоке №3 РАЭС (ВВЭР-1000) продолжаются 23 сутки планово-предупредительного ремонта. Все работы выполняются согласно графику.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм.

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