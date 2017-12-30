В России утверждают, что торгуют с Северной Кореей в рамках установленных квот.

Россия соблюдает санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом заявили в пресс-службе МИД России, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о российских танкерах, поставляющих в КНДР нефть в обход санкций ООН, информирует svodka.net.

«Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, непременно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718», – заявили в МИД РФ.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что за последние месяцы российские танкеры несколько раз перекачивали нефть на северокорейские суда. Источники указали на данные морской разведки и спутниковые снимки судов, плавающих из российских дальневосточных портов в Тихом океане.

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