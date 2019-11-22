Погода, Новости, загрузка...
В шести областях Украины до сих пор не включили полностью отопление
22.11.2019 13:30
В Украине к отоплению еще не подключены полностью шесть областей Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 