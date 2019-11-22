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В шести областях Украины до сих пор не включили полностью отопление
22.11.2019 13:30
В Украине к отоплению еще не подключены полностью шесть областей
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Теги:
события
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