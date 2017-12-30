Блогеру не удалось оспорить решение ЦИК



Алексей Навальный

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России в субботу признал законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать инициативную группу по выдвижению блогера Алексея Навального в кандидаты на пост президента РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Административный иск Навального об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отклонить", - огласил решение судья.

Верховный суд РФ в субботу рассмотрел иск Навального с требованием признать незаконным отказ ЦИК в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения Навального на выборы президента РФ. Сам Навальный в суд не явился.

Представитель ЦИК Сергей Сахаров в суде заявил, что отказ в регистрации инициативной группы Навального был выдан на основании комплексного анализа правовых норм. "Навальный имеет судимость за тяжкое преступление, таким образом, он не имеет права быть избранным на пост президента РФ до снятия или погашения судимости", - сказал Сахаров.

Согласно позиции представителей Навального, Конституция РФ определяет принципы допуска к участию в выборах, другие же законодательные акты, на которые ссылается ЦИК, противоречат основному закону и не подлежат исполнению. "Конституция вводит подробный перечень материально-правовых ограничений и не оставляет законодателю полномочий вводить новые ограничения. Поэтому представляются несостоятельными доводы ЦИК об ограничении Навального на участие в выборах из-за наличия судимости с условным наказанием", - сказал адвокат Навального Александр Помазуев.

Представитель прокуратуры указала на наличие у Навального судимости за тяжкое преступление, которая не позволяет ему быть избранным на пост президента России. "ЦИК на законных основаниях отказала в регистрации инициативной группы по выдвижению кандидата Навального", - заключила прокурор.

Навальный часто заявлял о намерении участвовать в президентской кампании, утверждая, что, согласно Конституции РФ, права быть избранным нет лишь у того, кто содержится в местах лишения свободы. В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова поясняла, что Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года.

Обжалование решения

Представители Навального сообщили ТАСС, что намерены обжаловать решение Верховного суда. "Мы не согласны с вынесенным решением", - сказал Иван Жданов, отметив, что будет добиваться обжалования в апелляционной инстанции, Президиуме Верховного суда РФ и Конституционном суде России.

"Это решение было ожидаемо. Мы понимаем, что это решение наряду с отказом ЦИК - политические решения", - сказал Жданов. Защита подаст апелляцию, отметил адвокат, однако, по его словам, "главное наше действие на ближайшее время - организация "забастовки избирателей".

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