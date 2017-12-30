Напередодні Нового року селебрітіс не лише вітають у мережі своїх шанувальників, але й, як Катя Осадча, роблять приємні несподіванки.



Так, у своєму Інстаграмі Катя опублікувала світлину, на якій позує у білому халаті та без макіяжу, а у дописі привітала всіх з прийдешніми святами та пообіцяла надіслати фанам листівку з вітаннями - принаймні, тим, хто встигне написати адресу.



"Дорогі друзі, я вас вітаю з закінченням робочого року!!!! Ми з вами гарно провели цей 2017 рік, ви багато писали, хвалили, сварили, критикували і раділи. Я вам дякую за кожний коментар (а я все читаю



культура шоубиз и культура всіх все осадча катя року Теги: події