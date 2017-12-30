Больше только долгов в Сумской, Одесской и Луганской областях.

Всего за ноябрь 2017 года украинцы оплатили 70,6% начисленных за месяц сумм за ЖКУ, а именно — 6,5 млрд гривен, информирует еizvestia.com.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Таким образом, за месяц украинцы не оплатили почти треть платежек.

В частности, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения увеличилась на 29,7% в сравнении с показателем на конец октября и составила 9,6 млрд гривен.

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По данным Госстата, в ноябре украинцы уплатили за электроэнергию 2,6 млрд гривен. При этом долг населения составлял 3,5 млрд гривен.

Кроме этого, возросла задолженность по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий и составила 3 млрд гривен, задолженность за вывоз бытовых отходов

Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотведение уменьшилось на 5% по сравнению с октябрем и составила 1900 млн гривен.

Наиболее ответственными плательщиками оказались Ивано-Франковская, Черновицкая и Винницкая области. Меньше только платежек уплатили в Сумской (48, 8%), Одесской (54,3%) и Луганской (55,4%) областях.

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