Советник президента Украины назвал сроки его вероятного визита в Белый дом и встречи с американским коллегой.

Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в конце 2019 года или в начале 2020 года. Об этом сказал советник президента Игорь Новиков.

«Сложно переоценить важность встречи в Овальном кабинете. Для любого политика любого государства это важный сигнал о поддержке со стороны США. Президенту Трампу сегодня не хватает времени на прагматичную, продуктивную политику. Скандал с импичментом отнимает много времени», – сказал Новиков, отметив, что визит пока висит в воздухе, но непременно состоится.

«Мне кажется, есть два возможных варианта: конец этого года либо начало следующего, после окончания слушаний в Конгрессе», – сказал Новиков.

Также он прокомментировал ситуацию с назначением посла Украины в США.

«Этот процесс запущен и зависит не только от нас – в него вовлечены две страны», – сказал Новиков.

Он также сообщил, что по его данным, на этот пост есть одна кандидатура - Владимир Ельченко.

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