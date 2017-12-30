|Нардеп Чепинога: Дожить бы до времен, когда Луценко арестует какого-нибудь Розенблата за помидоры или полив винограда
|30.12.2017 14:54
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https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/1760733920637956
19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по подозрению в получении взятки в $200 тыс. задержали охранника внефракционного нардепа Борислава Розенблата. По информации ведомства, взятку передавали нардепу за решение вопроса о лицензировании добычи янтаря.11 июля Верховная Рада сняла неприкосновенность с Розенблата, но не дала согласия на его задержание и арест. 21 июля по решению суда на нардепа надели электронный браслет, ему запретили покидать пределы Украины. Кроме того, в июле Розенблат внес залог в размере 7 млн грн.17 октября нардеп написал в Facebook, что срок действия установленной для него судом меры пресечения истек.19 октября Розенблат попытался вылететь в Кельн. Во время обыска в аэропорту детективы изъяли у нардепа мобильные телефоны, планшет, драгоценности в количестве 11 единиц, платежные карточки зарубежных банков, заграничный и осторожный паспорта.В НАБУ заявили, что открыли уголовное производство по факту возможного служебного подлога при выдаче Розенблату дипломатического паспорта, которым он хотел воспользоваться для выезда в Германию.20 октября Соломенский районный суд Киева обязал Розенблата вновь надеть электронный браслет и носить его по 18 декабря. Розенблат должен был сдать все заграничные паспорта и не покидать Киев и Житомир. Кроме того, суд обязал нардепа воздержаться от общения с рядом подозреваемых и свидетелей.14 декабря суд разрешил Розенблату перемещаться по всей территории Украины.
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