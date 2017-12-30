Нардеп от БПП Виталий Чепинога заявил, что мечтает о временах, когда генпрокурор Украины Юрий Луценко будет бороться с преступниками, которые нарушают правила полива винограда или жульничают при продаже томатов. Чепинога: Розенблата бы все уважали, подходили к нему и говорили: "Ну ты и отчаянный, брат!" И целовали в лысину Фото: Vitalii Chepynoga / Facebook "В итальянском Неаполе полиция накрыла мафию... Что делали эти подонки? Выдавали обычные помидоры черри за коктейльные помидоры и продавали их в бары втридорога... А в прошлом году судили мерзавцев, которые поливали виноград на Сицилии... А по закону нельзя поливать виноград, из которого делается вино, потому что это уже измена", – рассказал он.Нардеп отметил, что это "самые страшные преступления против человечества", о которых он когда-либо слышал и за такое надо "закапывать в землю живьем"."С другой стороны, хотелось бы дожить до тех времен, когда Юра Луценко арестует какого-нибудь Розенблата за помидоры или полив винограда... Тогда Розенблата бы все уважали, подходили к нему и говорили: "Ну ты и отчаянный, брат!" И целовали в лысину. А он бы стеснялся, опускал глаза вниз, смущался и говорил: "Да ладно", – подытожил Чепинога. https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/1760733920637956 19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по подозрению в получении взятки в $200 тыс. задержали охранника внефракционного нардепа Борислава Розенблата. По информации ведомства, взятку передавали нардепу за решение вопроса о лицензировании добычи янтаря.11 июля Верховная Рада сняла неприкосновенность с Розенблата, но не дала согласия на его задержание и арест. 21 июля по решению суда на нардепа надели электронный браслет, ему запретили покидать пределы Украины. Кроме того, в июле Розенблат внес залог в размере 7 млн грн.17 октября нардеп написал в Facebook, что срок действия установленной для него судом меры пресечения истек.19 октября Розенблат попытался вылететь в Кельн. Во время обыска в аэропорту детективы изъяли у нардепа мобильные телефоны, планшет, драгоценности в количестве 11 единиц, платежные карточки зарубежных банков, заграничный и осторожный паспорта.В НАБУ заявили, что открыли уголовное производство по факту возможного служебного подлога при выдаче Розенблату дипломатического паспорта, которым он хотел воспользоваться для выезда в Германию.20 октября Соломенский районный суд Киева обязал Розенблата вновь надеть электронный браслет и носить его по 18 декабря. Розенблат должен был сдать все заграничные паспорта и не покидать Киев и Житомир. Кроме того, суд обязал нардепа воздержаться от общения с рядом подозреваемых и свидетелей.14 декабря суд разрешил Розенблату перемещаться по всей территории Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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