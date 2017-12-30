|Польша отгораживается от Украины забором
|30.12.2017 14:55
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Длина забора на границе с Украиной и Беларусью составит более тысячи километров.
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о борьбе против африканской чумы свиней, который предусматривает, в частности, строительство забора на границе с Беларусью и Украиной. Об этом сообщает Укринформ.
Длина забора составит более тысячи километров. Он будет построен непосредственно возле границы. Забор будет похож на ограждения вдоль автодорог.
Закон также предусматривает внесение изменений в некоторые другие законы, в частности – об охоте. Речь идет о предоставлении разрешений на отстрел кабанов на территориях под охраной.
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