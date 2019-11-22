Визит в Эстонию украинский президент совершит 26 ноября, а Литву посетит на следующий день.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит с официальным визитом Эстонию и Литву, сообщает его пресс-служба в пятницу, 22 ноября.

Однодневный визит в Эстонию состоится 26 ноября, а в Литву – 27.

«В рамках визита запланированы переговоры главы государства с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенни Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратас», – говорится в сообщении.

Также в Таллинне президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифровой форума.

В ходе визита в Литву Зеленский примет участие в двенадцатом заседании Совета президентов Украины и Литвы.

«Во время визита запланировано проведение отдельных переговоров главы государства с президентом Литвы Гитанас Науседа, спикером Сеймасу (парламента) Литвы Викторасом Пранцкетисом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом», – говорится в сообщении.

Также в Вильнюсе президенты Украины и Литвы примут участие в работе Пятого двустороннего экономического форума.

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