подписал государственный бюджет Украины на 2018 год, принятый Верховной Радой 7 декабря.

Об этом ифнормуе пресс-служба главы государства, передает со ссылкой на .

"Доходы госбюджета на 2018 год определены в сумме 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн. Предельный объем дефицита госбюджета предлагается предусмотреть в размере 806 грн или 2,4% ВВП. Предельный объем государственного долга установлен в размере 1999300000000 грн, что будет составлять 60% ВВП ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что плановые объемы государственных гарантий определены на уровне 24 млрд грн. Поступления от приватизации прогнозируется в объеме 21300000000 грн.

"Размер прожиточного минимума вырастет на 9% и минимальной заработной платы - на 16,3%. Расходы на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, временной помощи детям и пособия по уходу за инвалидом I или II группы предусмотрено в сумме 59900000000 грн. На предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено 71 млрд. Гривен. Объем образовательной субвенции учтен в сумме 61700000000 грн, медицинской субвенции - 57400000000 грн ", - говорится в сообщении.

В следующем году создадут дорожный фонд с объемом расходов в 32900000000 грн. Всего на развитие дорог предусмотрено направить 47700000000 грн. На функционирование Фонда энергоэффективности предусмотрены средства в сумме 1600000000 грн, еще 0400000000 грн - на реализацию Государственной целевой экономической программы по энергосбережению.

"В 2018 году продолжается оказание поддержки местным бюджетам для реализации инвестиционных программ и проектов регионального развития: 6,0 млрд грн - за счет средств Государственного фонда регионального развития; 5,0 млрд грн - субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий; 1900000000 грн - субвенции на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин ", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

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