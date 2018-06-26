Замечания и предложения принимаются в письменном или электронном виде в течение месяца

Законопроект является следующим этапом системных изменений, которые Минздрав вводит в сфере здравоохранения, отмечают в пресс-службе министерства.

Как утверждают в министерстве, законопроект определяет принципы, направления, задачи, механизмы и сроки развития системы общественного здоровья для формирования и реализации эффективной государственной политики по сохранению и укреплению здоровья населения, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни, предупреждение заболеваний, продление активного , трудоспособного возраста и поощрение здорового образа жизни.

По информации Минздрава, после принятия закона "О системе общественного здоровья":

будет внедрена 10 оперативных функций общественного здоровья ВОЗ, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни, предупреждение заболеваний, продление активного, трудоспособного возраста и поощрение здорового образа жизни;

состоится четкое распределение функций и полномочий Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения Украины и других органов власти в системе общественного здоровья;

будет создан Национальный совет Украины по вопросам общественного здоровья. Совет будет выполнять функции постоянного консультативного органа Кабинета Министров Украины по вопросам общественного здоровья. Цель ее деятельности - реализация принципа учета интересов общественного здоровья во всех сферах государственной политики;

будет введена модель управления системой общественного здоровья по принципу субсидиарности, когда полномочия принятия решений предоставляются органам местной власти, а высшие звенья управления должны быть дополнительными или второстепенными при решении задач, возникающих на низших ступенях;

будет введен принцип региональной экстерриториальности, то есть в каждой области будет функционировать региональный центр общественного здоровья, ответственный за сохранение здоровья населения, проведение эпидемиологического надзора, профилактики болезней;

будут установлены европейские подходы к проведению эпидемиологического надзора, который будет охватывать не только инфекционные болезни, но и неинфекционные заболевания.

Ознакомиться с законопроектом, пояснительной запиской и сравнительной таблицей к нему можно на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины .

Замечания и предложения принимаются в письменном или электронном виде в течение месяца со дня опубликования.