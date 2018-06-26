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Минздрав обнародовал для общественного обсуждения проект Закона "О системе общественного здоровья"
26.06.2018 00:44
Минздрав обнародовал для общественного обсуждения проект Закона "О системе общественного здоровья"
Замечания и предложения принимаются в письменном или электронном виде в течение месяца
Министерство здравоохранения Украины обнародовало для общественного обсуждения проект Закона "О системе общественного здоровья".
Минздрав обнародовал для общественного обсуждения проект Закона "О системе общественного здоровья" Фото: moz.gov.ua

Законопроект является следующим этапом системных изменений, которые Минздрав вводит в сфере здравоохранения, отмечают в пресс-службе министерства.

Как утверждают в министерстве, законопроект определяет принципы, направления, задачи, механизмы и сроки развития системы общественного здоровья для формирования и реализации эффективной государственной политики по сохранению и укреплению здоровья населения, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни, предупреждение заболеваний, продление активного , трудоспособного возраста и поощрение здорового образа жизни.

По информации Минздрава, после принятия закона "О системе общественного здоровья":

  • будет внедрена 10 оперативных функций общественного здоровья ВОЗ, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни, предупреждение заболеваний, продление активного, трудоспособного возраста и поощрение здорового образа жизни;

  • состоится четкое распределение функций и полномочий Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения Украины и других органов власти в системе общественного здоровья;

  • будет создан Национальный совет Украины по вопросам общественного здоровья. Совет будет выполнять функции постоянного консультативного органа Кабинета Министров Украины по вопросам общественного здоровья. Цель ее деятельности - реализация принципа учета интересов общественного здоровья во всех сферах государственной политики;

  • будет введена модель управления системой общественного здоровья по принципу субсидиарности, когда полномочия принятия решений предоставляются органам местной власти, а высшие звенья управления должны быть дополнительными или второстепенными при решении задач, возникающих на низших ступенях;

  • будет введен принцип региональной экстерриториальности, то есть в каждой области будет функционировать региональный центр общественного здоровья, ответственный за сохранение здоровья населения, проведение эпидемиологического надзора, профилактики болезней;

  • будут установлены европейские подходы к проведению эпидемиологического надзора, который будет охватывать не только инфекционные болезни, но и неинфекционные заболевания.

Ознакомиться с законопроектом, пояснительной запиской и сравнительной таблицей к нему можно на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины .

Замечания и предложения принимаются в письменном или электронном виде в течение месяца со дня опубликования.

Напомним, 2 апреля в Украине с подписания деклараций с врачами  начался первый этап медицинской реформы, уже 1 июля государственное финансирование пойдет в больнице по новым принципам .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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