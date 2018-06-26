|Минздрав обнародовал для общественного обсуждения проект Закона "О системе общественного здоровья"
|26.06.2018 00:44
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Замечания и предложения принимаются в письменном или электронном виде в течение месяцаМинистерство здравоохранения Украины обнародовало для общественного обсуждения проект Закона "О системе общественного здоровья".
Фото: moz.gov.ua
Законопроект является следующим этапом системных изменений, которые Минздрав вводит в сфере здравоохранения, отмечают в пресс-службе министерства.
Как утверждают в министерстве, законопроект определяет принципы, направления, задачи, механизмы и сроки развития системы общественного здоровья для формирования и реализации эффективной государственной политики по сохранению и укреплению здоровья населения, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни, предупреждение заболеваний, продление активного , трудоспособного возраста и поощрение здорового образа жизни.
По информации Минздрава, после принятия закона "О системе общественного здоровья":
Ознакомиться с законопроектом, пояснительной запиской и сравнительной таблицей к нему можно на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины .
Замечания и предложения принимаются в письменном или электронном виде в течение месяца со дня опубликования.
Напомним, 2 апреля в Украине с подписания деклараций с врачами начался первый этап медицинской реформы, уже 1 июля государственное финансирование пойдет в больнице по новым принципам .