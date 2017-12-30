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В Хельсинском союзе заявили, что известно о 12 тыс. случаев пыток, убийств и незаконного лишения свободы на Донбассе
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30.12.2017 15:01
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Существуют различные базы данных о преступлениях на Донбассе, при
этом самая большая из них насчитывает 12 тыс. случаев пыток,
убийств и незаконного лишения свободы, заявил глава украинского
Хельсинского союза Александр Павличенко. Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года Фото: ЕРА (архив) "Есть
разные базы данных, где есть различные количества
задокументированных преступлений. Самая большая база подтверждает
12 тыс. таких случаев. Это и убийства, и пытки, и незаконное
лишение свободы. Это, действительно, преступления против физической
свободы и неприкосновенности. Мы работали в 2015 году с небольшим
количеством случаев, около 150 конкретных лиц, ставших жертвами
такого обращения", – сказал Павличенко.Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.В 18-м докладе ООН по ситуации с правами человека в
Украине сообщалось, что с начала конфликта на Донбассе в
середине апреля 2014 года и по 15 мая 2017 года минимум 10 090
человек было убито. Среди погибших – 2777 гражданских лиц. 23
966 человек получило ранения.20 сентября 2017 года генпрокурор Юрий
Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура
Украины расследует 600 случаев пыток
российско-оккупационными войсками людей на Донбассе.
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