Существуют различные базы данных о преступлениях на Донбассе, при этом самая большая из них насчитывает 12 тыс. случаев пыток, убийств и незаконного лишения свободы, заявил глава украинского Хельсинского союза Александр Павличенко. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года Фото: ЕРА (архив) "Есть разные базы данных, где есть различные количества задокументированных преступлений. Самая большая база подтверждает 12 тыс. таких случаев. Это и убийства, и пытки, и незаконное лишение свободы. Это, действительно, преступления против физической свободы и неприкосновенности. Мы работали в 2015 году с небольшим количеством случаев, около 150 конкретных лиц, ставших жертвами такого обращения", – сказал Павличенко.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 18-м докладе ООН по ситуации с правами человека в Украине сообщалось, что с начала конфликта на Донбассе в середине апреля 2014 года и по 15 мая 2017 года минимум 10 090 человек было убито. Среди погибших – 2777 гражданских лиц. 23 966 человек получило ранения.20 сентября 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины расследует 600 случаев пыток российско-оккупационными войсками людей на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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