|В Раде назвали сроки принятия закона о рынке земли
|22.11.2019 14:45
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Голосование законопроекта об открытии рынка земли планируется в декабре. Закон о референдуме рассмотрят в течение зимы.(function() })();
Верховная Рада планирует принять закон о рынке земли в декабре, а о референдуме – до конца зимы. Об этом рассказал первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко.
По его словам, сроки по закону о рынке земли зависят от того, как комитет успеет внести все правки.
«Это может быть либо с 2 декабря, или 16 декабря. Есть такой план. Будем смотреть», – сказал нардеп.
Он также подчеркнул, что референдум о продаже земли иностранцам пройдет только после принятия пакета законов о народовластии.
«Поэтому – примерно январь-февраль следующего года. Тогда и запланируем», – добавил Корниенко.
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