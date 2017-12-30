Европейский банк реконструкции и розвития подписал с Украиной соглашение о предоставлении кредита в объеме 150 млн евро для строительства второй колеи, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи в направлении Долинская – Николаев – Колосовка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, информирует еizvestia.com.

Финансирование проекта планируется осуществить за счет привлеченных кредитных средств ЕБРР под государственные гарантии в объеме 150 млн евро. Источником финансирования проекта будут привлечены средства Европейского инвестиционного банка (соответствующее Финансовое соглашение было подписано в декабре прошлого года).

В подписании соглашения принимал участие министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, реализация указанного проекта позволит повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская – Николаев – Колосовка, который пролегает по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. Это позволит решить проблемы с пропуском грузов в направлении николаевских портов; поднять участковую скорость движения грузовых поездов на 20 – 25%, что даст возможность сократить срок доставки грузов, а также существенно уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с улучшением организации движения поездов, а именно избежать значительного количества торможений и разгонов поездов (при выполнении обгонов и скрещиваний); получить значительную экономию дизельного топлива и улучшить экологическую ситуацию в регионе за счет исключения вредных выбросов (продуктов сгорания дизельного топлива) в атмосферу общей численностью 11000 т/год; дополнительно создать около 300 квалифицированных рабочих мест.

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