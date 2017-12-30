Предвыборный штаб журналистки Ксении Собчак просит прокуратуру провести проверку на предмет возможного участие несовершеннолетнего в съемках агитационного материала. Партия "Единая Россия" 28 декабря опубликовала новогодний ролик, в котором девочка просит Деда Мороза сделать президентом России Владимира Путина. Партия "Единая Россия" 28 декабря опубликовала новогодний ролик, в котором девочка рассказывает Деду Морозу, как хорошо ей стало жить в 2017 году Скриншот: Единая Страна / YouTube Как пояснили в штабе, ролик "Единой России" может нарушать два закона: "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме", а также "О выборах президента".В законе о выборах запрещается "прямое или косвенное привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет на день голосования, в том числе использование изображений и высказываний таких лиц в агитационных материалах".Команда Собчак просит ЦИК установить, является ли ролик агитационным материалом. Если нарушение будет установлено, юристы требуют привлечь виновных к административной ответственности.Штаб Собчак также просит прокуратуру провести проверку людей, которые, вероятно, организовали и провели съемку агитационного материала с участием несовершеннолетнего.Партия "Единая Россия" 28 декабря опубликовала новогодний ролик, в котором девочка рассказывает Деду Морозу, как хорошо ей стало жить в 2017 году и что в ее школе построили спортзал, а в населенном пункте – дом культуры. Затем она уточняет, что все это было сделано после отправленного в "Единую Россию" письма. Параллельно в комнате работает телевизор, в котором президент России Владимир Путин говорит, что баллотируется в президенты. На вопрос Деда Мороза, чего девочка хочет на следующий год, она просит сделать главой государства Путина, который "поможет" Деду Морозу исполнять желания. Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Путин объявил о намерении баллотироваться 6 декабря. Партия "Единая Россия" поприветствовала его решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца. 26 декабря инициативная группа официально выдвинула Путина кандидатом в президенты России на выборах 18 марта 2018 года. Согласно российскому законодательству, для самовыдвижения кандидату нужны подписи не менее 500 граждан, обладающих избирательным правом. Сам Путин на встречу с группой поддержки не пришел, отдав предпочтение елке в Кремле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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