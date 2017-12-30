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В штабе Собчак просят прокуратуру проверить ролик "Единой России", где девочка просит Деда Мороза сделать Путина президентом
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30.12.2017 15:09
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Предвыборный штаб журналистки Ксении Собчак просит прокуратуру
провести проверку на предмет возможного участие несовершеннолетнего
в съемках агитационного материала. Партия "Единая Россия" 28
декабря опубликовала новогодний ролик, в котором девочка просит
Деда Мороза сделать президентом России Владимира Путина. Партия
"Единая Россия" 28 декабря опубликовала новогодний ролик, в
котором девочка рассказывает Деду Морозу, как хорошо ей стало жить
в 2017 году Скриншот: Единая Страна / YouTube Как пояснили в штабе,
ролик "Единой России" может нарушать два закона: "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме", а также "О выборах президента".В законе о
выборах запрещается "прямое или косвенное привлечение
к предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет
на день голосования, в том числе использование
изображений и высказываний таких лиц в агитационных
материалах".Команда Собчак просит ЦИК установить, является ли ролик
агитационным материалом. Если нарушение будет установлено, юристы
требуют привлечь виновных к административной ответственности.Штаб
Собчак также просит прокуратуру провести проверку людей, которые,
вероятно, организовали и провели съемку агитационного материала с
участием несовершеннолетнего.Партия "Единая Россия" 28 декабря
опубликовала новогодний ролик, в котором девочка рассказывает Деду
Морозу, как хорошо ей стало жить в 2017 году и что в ее школе
построили спортзал, а в населенном пункте – дом культуры.
Затем она уточняет, что все это было сделано после отправленного в
"Единую Россию" письма. Параллельно в комнате работает телевизор, в
котором президент России Владимир Путин говорит, что баллотируется
в президенты. На вопрос Деда Мороза, чего девочка хочет на
следующий год, она просит сделать главой государства Путина,
который "поможет" Деду Морозу исполнять желания. Президентские
выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Путин объявил о
намерении баллотироваться 6 декабря. Партия "Единая
Россия" поприветствовала его решение идти на выборы в качестве
самовыдвиженца. 26 декабря инициативная группа
официально выдвинула Путина кандидатом в
президенты России на выборах 18 марта 2018 года. Согласно
российскому законодательству, для самовыдвижения кандидату нужны
подписи не менее 500 граждан, обладающих избирательным правом. Сам
Путин на встречу с группой поддержки не пришел, отдав
предпочтение елке в Кремле.
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