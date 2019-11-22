Главой Хмельницкой облгосадминистрации стал Дмитрий Габинет. Указ о его назначении датирован 21 ноября.

Президент Владимир Зеленский указом от 21 ноября назначил губернатором Хмельницкой области Дмитрия Габинета, сообщается на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский освободил Владимира Кальниченко от временного исполнения обязанностей председателя Хмельницкой ОГА.

Габинет является руководителем общественной организации «Форпост народовластия», а также помощником на общественных началах нардепа от Слуги народа Николая Стефанчука.

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