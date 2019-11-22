Об этом он написал в Facebook по случаю Дня Достоинства и Свободы.

"Сегодня особенный день для украинского народа. Мы не столько празднуем, как вспоминаем, переосмысливаем и осознаем, что Достоинство и Свобода являются важным и драгоценным даром для каждого из нас. Более того – на 29-м году со времени восстановления Независимости нашего государства, несмотря на российскую агрессию на востоке Украины и ее разрушительные последствия внутри страны, мы понимаем, что защищать свою свободу, независимость и достоинство мы должны и далее – ежедневно, ежеминутно, ежесекундно", - подчеркнул Епифаний.

Он напомнил, что 21 ноября, с интервалом в девять лет, начались два судьбоносных для современной Украины события: Помаранчевая революция 2004 года и Революция Достоинства 2013-го.

"Эти события связаны настоящим духом единения, взаимопомощи, жертвенности и любви к ближним. Люди, которые по доброй воле выходили на майданы по всей Украине, не посягали на чужое, а защищали свое, родное, они защищали собственный выбор, будущее своих детей и последующих поколений. Однако, к сожалению, в отличие от событий Помаранчевой революции, отстаивание собственной свободы и достоинства в 2013-м стоило многим нашим согражданам самого дорогого – жизни. Как известно, только за три месяца Евромайдана в мирной на то время стране за собственную свободу отдали жизни более сотни человек, и еще свыше двух тысяч получили ранения", - отметил предстоятель ПЦУ.

Он подчеркнул, что Майдан, военная агрессия РФ в Крыму и на востоке Украины повлекли необратимые изменения в украинском обществе и церкви. "Они помогли понять необходимость церковного объединения и признания субъектности украинского православия Вселенским патриархатом. Эти события окончательно доказали, что наше государство – европейская страна, которая сделала выбор в пользу принадлежности, европейской христианской цивилизации еще более 1000 лет назад во время крещения Украины-Руси", - отметил митрополит.

Епифаний подчеркнул: "Следует помнить, что избранный нашим народом путь, хотя и трудный, тернистый, но необратимый, а защита нашего достоинства и свободы продолжается по этот день. К сожалению, до сих пор от рук российского агрессора гибнут наши сыновья и дочери, защищая свободу, нас с вами. Поэтому первейшая задача, которая стоит сейчас перед нами, – это сохранить и укрепить достигнутое, а не бездумно растратить или отдать то, что завоевано такой дорогой ценой", - добавил глава ПЦУ.

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