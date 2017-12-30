В сети Интернет стало популярным видео, на котором гость свадьбы резко падает на пол со сцены во время проповеди священника для молодоженов. За сутки ролик, который был обнародован под названием "я был на свадьбе и разбил себе лицо", пользователи посмотрели более 800 тысяч раз. Герой видео рассказал, что случилось во время церемонии венчания пользователям Reddit.

"Пастор сказал, что выступит с быстрой 20-минутной проповедью, которая затянулась на 40 с лишним минут. У меня был страшный завтрак, плюс я почти не спал. Я сжал колени и вскоре после этого очнулся на полу", - объяснил новый герой сети.

Кроме того, молодой человек уточнил, что из-за падения получил серьезные ранения. Он сломал нос, сместил зуб и повредил челюсть. В финальной части видео можно услышать, как во время осмотра, кто-то кричит "о нет!".

Однако большинство пользователей Reddit стали сочувствовать не так пострадавшему гостю свадьбы, как невесте, которой падение якобы испортило свадьбу.

"А невеста уже убила тебя за то, что ты испортил ей день?", - поинтересовался в комментариях пользователь tywkeene.

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