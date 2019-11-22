В Минздраве заявили о вспышке вируса Коксаки - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Минздраве заявили о вспышке вируса Коксаки
22.11.2019 15:22
В Минздраве предупредили украинцев о вспышке вируса Коксаки
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
украина
вируса
коксаки
вспышке
украинцев
предупредили
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->