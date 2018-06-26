В Нацсовете сложилась негативная морально-нравственная атмосфера,
утверждает замглавы регуляторного ведомства Ольга Герасимьюк.
Сегодня 01.34 | комментариев: В заявлении на имя главы
регуляторного органа Юрия Артеменко Герасимьюк написала, что в
Нацсовете "созданы неприемлемые для независимой регуляторной
деятельности условия"."Сложилась негативная морально-нравственная
атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие
решений, которые бы способствовали развитию и укреплению
информационной сферы государства. Работа независимого регулятора
заметно политизирована. Стало возможным распространение из
Национального совета официальным путем искаженной и манипулятивной
информации, носящей клеветнический характер", – отметила
замглавы совета.Она подчеркнула, что такая ситуация ставит под
угрозу "саму суть свободы слова".В Нацсовете пока официально не
комментировали и не рассматривали заявление Герасимьюк.Бывшая
журналистка, ведущая и продюсер телеканала "1+1", народный депутат
V и VI созывов Герасимьюк была назначена членом Национального
совета Украины по вопросам телерадиовещания 4 июля 2014 года.
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