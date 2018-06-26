В Нацсовете сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, утверждает замглавы регуляторного ведомства Ольга Герасимьюк. Сегодня 01.34 | комментариев: В заявлении на имя главы регуляторного органа Юрия Артеменко Герасимьюк написала, что в Нацсовете "созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия"."Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы государства. Работа независимого регулятора заметно политизирована. Стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и манипулятивной информации, носящей клеветнический характер", – отметила замглавы совета.Она подчеркнула, что такая ситуация ставит под угрозу "саму суть свободы слова".В Нацсовете пока официально не комментировали и не рассматривали заявление Герасимьюк.Бывшая журналистка, ведущая и продюсер телеканала "1+1", народный депутат V и VI созывов Герасимьюк была назначена членом Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания 4 июля 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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