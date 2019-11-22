В Одессе решают вопрос о принудительной эвакуации трех членов экипажа танкера "Делфи", который сел на мель. У моряков на судне закончилась питьевая вода и нет электричества. Об этом сообщил представитель Одесской облгосадминистрации Денис Соколов в комментарии телеканалу 112 Украина .

"Будто бы им это запрещает хозяин судна. С ним связаться невозможно, потому что он находится не в Украине, это не украинец. Как выяснилось, это судно "серой" регистрации, то есть, действительно, неизвестно, как оно оказалось здесь. И они боятся, что им не выдадут зарплаты, у них будут какие-то финансовые санкции, и они отказываются подать сигнал SOS. Поэтому сейчас решается вопрос о принудительной эвакуации чтобы сохранить жизнь людей", - заявил Соколов.

Он добавил, что Одесская областная власть выступает в качестве координатора. На судне есть перебои с электричеством.

"Они не могут уже действительно подать сигнал SOS. Они двое суток дрейфуют, мы это узнали позже, потому что они об этом просто не сообщали. У них отключены транспондеры об их перемещении. У них уже нет воды, у них моральное состояние просто снижено, и они отказываются идти на диалог", - отметил Соколов.

Источники сообщают, что моряки надеялись на помощь судовладельца, но он не выходит на связь. Такая странная ситуация - из-за того, что корабль "серый" и с конца 2018 у него отсутствуют документы. Танкер находился на якоре в порту "Южный" еще с мая 2019 года, совладелец из Великобритании.

Напомним, что ураган сорвал с якоря и унес в море в сторону Одессы танкер "Делфи" под флагом Молдовы. На его борту находятся трое членов экипажа - все они украинцы. Судно было пришвартовано в порту "Южный", но из-за сильного шторма около 20-25 м/с его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. Сейчас судно застряло на мели за один километр от берегов Одессы.

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