Связь с ангольским спутником "Ангосат" была временно потеряна из-за плохой совместимости российского и французского стандартов оборудования на его борту, сообщил источник "Интарфаксу". На запущенном российском спутнике были компоненты французского производства Фото: ЕРА успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите, а связь с ним прерывалась из-за плохой совместимости российского и французского стандартов оборудования, находящихся на его борту. Об этом пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. Собеседник издания пояснил, что у спутника есть несколько французских компонентов, при попытке совместить стандарты которых с российскими возникли сложности. По его словам, проблему удалось дистанционно решить.Спутник был запущен Россией в ночь на 27 декабря. После отделения от разгонного блока "Фрегат" ангольский спутник вышел на связь, но позже от него внезапно перестала поступать информация.Издание "Коммерсантъ" писало, что в правительстве России потребовали принять "жесткие меры" в отношении специалистов, ответственных за неудачный запуск спутника.29 декабря России удалось восстановить связь со спутником. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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