Связь с ангольским спутником "Ангосат" была временно потеряна из-за
плохой совместимости российского и французского стандартов
оборудования на его борту, сообщил источник "Интарфаксу". На
запущенном российском спутнике были компоненты французского
производства Фото: ЕРА успешно вышел в точку стояния на
геостационарной орбите, а связь с ним прерывалась из-за плохой
совместимости российского и французского стандартов
оборудования, находящихся на его борту. Об этом пишет
агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный
источник. Собеседник издания пояснил, что у спутника есть
несколько французских компонентов, при попытке совместить стандарты
которых с российскими возникли сложности. По его словам, проблему
удалось дистанционно решить.Спутник был запущен Россией в ночь на
27 декабря. После отделения от разгонного блока "Фрегат" ангольский
спутник вышел на связь, но позже от него
внезапно перестала поступать информация.Издание
"Коммерсантъ" писало, что в правительстве России потребовали
принять "жесткие меры" в отношении специалистов, ответственных
за неудачный запуск спутника.29 декабря России удалось восстановить
связь со спутником.
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