В ночь на 22 ноября украинские пограничники со стрельбой пытались поймать контрабандистов на границе с Молдовой. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

По информации правоохранителей, в четверг поздно вечером, около 23 часов, близко населенного пункта Гвоздовцы близкий наряд заметил, как группой неизвестных переправляет табачные изделия через государственную границу из Молдовы в Украину и загружает их в транспортные средства с иностранной регистрацией.

Заметив пограничников, злоумышленники попытались скрыться на автомобиле. При попытке задержания беглецы проигнорировали законные требования наряда остановиться и направили одно транспортное средство на пограничников, чем создали явную угрозу их жизни и здоровью. Действуя в соответствии с законодательством, пограничники применили оружие, ведь предупредительные выстрелы также не остановили нарушителей. В дальнейшем транспортное средство проследовало в направлении населенного пункта Гвоздовцы.

О данной ситуации пограничники немедленно проинформировали представителей правоохранительных органов Черновицкой области и пограничной полиции Республики Молдова. Кроме того, в Национальную полицию Черновицкой области направлено сообщение о совершении уголовного преступления по признакам, предусмотренным статьями 342, 345 Уголовного кодекса Украины, и в ГУ ГФС в Черновицкой области по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Вскоре от дежурного подразделения полиции получена информация, что в центральную районную больницу обратились 3 гражданских лица с огнестрельными ранениями. Сейчас во взаимодействии с другими правоохранительными органами устанавливаются личности всех правонарушителей и проводится проверка.

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