Освобожденный из плена боевиков на Донбассе воин полка «Азов» Евгений Чуднецов заявил, что вместе с ним также были освобождены люди, которые воевали на стороне боевиков «ДНР«.

Об этом он заявил в эфире телеканала Zik, информирует еizvestia.com.

«Там есть не только те, кто симпатизировал ДНР. Там есть те, кто воевали за ДНР. Да, их обменяли. И по-моему они тоже в «Феофании» содержатся», — сказал Чуднецов.

Он также отметил, что в отношении некоторых освобожденных точно должны быть дела по поводу сепаратизма, так как они воевали против сил АТО. Своих сторонников боевики удерживали в тюрьмах по подозрению в шпионаже.

«Например, один был заместителем начальника батальона, какого-то полка ДНР. И его удерживали за то, что он якобы утопил танк, или что-то с ним сделал. Его подозревали в шпионаже, будто бы он шпионил в пользу Украины, хотя служил в ДНР. И теперь его выдали Украине, хотя он явно пророссийский», — рассказал Чуднецов.

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